"В ответ на наш запрос госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера "Гранд Принцесс" (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников", — сообщили "Интерфаксу" в российском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с представителями компетентных органов.

"Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", — сообщили российские дипломаты.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess обнаружен коронавирус.

"У 21 человека из тех, кто был протестирован, был положительный результат", — сказал Пенс в ходе пресс-конференции.

Вице-президент уточнил, что в общей сложности были проверены на вирус 46 человек, положительный результат оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

Он отметил, что у 24 человек тест дал отрицательный результат, а результаты еще одного теста неопределенные.

"Мы разработали план, который будет реализован в эти выходные", — заявил Пенс на брифинге в Белом доме.

По его словам, круизный лайнер будет доставлен в некоммерческий порт, пассажиры будут проверены на коронавирус и помещены на карантин при необходимости.

Кроме того, будет оказана медицинская помощь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщает газета "The Washington Post", на борту круизного лайнера находятся 3533 человека — 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран. Все они теперь будут проверены на коронавирус.

По данным издания "The Hill", в США на настоящий момент более 270 случаев заболевания коронавирусом.

5 марта стало известно, что лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом Covid-19.

Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне.

Скончавшийся пассажир — это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз на Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправилось 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса.