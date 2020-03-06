"В связи с обращениями гостиниц, российских и зарубежных туроператоров, а также иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок приема иностранных граждан на территории России напоминаем, что въезд в Российскую Федерацию в настоящее время ограничен только для граждан стран, в отношении которых принято решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 26 февраля 2020 года. Ограничения по размещению иностранных граждан в гостиницах Российской Федерации на текущий момент отсутствуют", — сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как напомнили в ведомстве, решение штаба касается Китая, Южной Кореи и Ирана.