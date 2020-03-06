Так, с 10 по 28 марта отменяются рейсы SU2406/2407 Шереметьево — Рим — Шереметьево и SU2416/2417 Шереметьево — Милан — Шереметьево. В этот период будут продолжены ежедневные рейсы в Рим SU2402/2403, SU2418/2419, SU2408/2409, SU2404/2405; в Милан — SU2410/2411 и SU2414/2415.

С 10 по 19 марта и с 23 по 27 марта отменяются рейсы Шереметьево — Милан — Шереметьево SU2412/2413. В этот период будут продолжены ежедневные полеты в Милан SU2410/2411, SU2612/2613 и SU2414/2415.

С 10 по 26 марта сокращается частота полетов в столицу Южной Кореи. Рейс SU250 Шереметьево — Сеул будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Рейс SU251 Сеул — Шереметьево будет выполнится по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 11 по 27 марта сокращается частота полетов в столицу Вьетнама. Рейс SU290 Шереметьево — Ханой будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Рейс SU291 Ханой — Шереметьево будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, пассажирам с билетами, оформленными до 6 марта по направлениям в города Китая (в том числе Гонконг), Ирана, Италии и Южной Кореи, разрешается добровольное переоформление билета без штрафных санкций на любую дату не позднее 31 мая 2020 года.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний. В середине февраля "Аэрофлот" сообщил о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.