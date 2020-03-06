Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 марта, оно опубликовано на сайте правительства.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", — сказано в документе.

Росавиации предписано в суточный срок проинформировать ПАО "Аэрофлот" и другие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию РФ.

МИД должен уведомить Тегеран о принятых мерах, подчеркнув, что они "обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", отмечается в распоряжении.

Также внешнеполитическое ведомство должно временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных и туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, в посольстве и консульских учреждениях России в этом государстве.

МВД временно приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также разрешений на привлечение и использование рабочей силы из этой страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Иран является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран по новому вирусу.