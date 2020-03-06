"На экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, указ не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний", — уточнила она.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.