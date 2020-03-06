Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, Норвегии, Великобритании, Швеции и США обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

"Указ мэра Москвы – это указ региональных властей. Если страна не объявлена федеральными органами опасной для въезда, как было, например, с Китаем, то оснований задействовать норму 14 статьи отраслевого закона нет. Соответственно, в случае отказа туриста от уже оплаченного турпакета, например, в Германию или во Францию, расторжение договора происходит по 451 статье Гражданского кодекса, которая гласит, что договор можно расторгнуть в случае изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", — рассказал Мохов.

По его словам, возврат денежных средств в этом случае производится по договорным условиям. "Если стороны (турист и туроператор) не могут договориться о том, как произойдет этот расчёт или о переносе сроков поездки, то распределение убытков может быть определено только в судебном порядке. Суд рассматривает в том числе и расходы туркомпаний, потраченные на организацию поездки", — подчеркнул эксперт.

Как отметил Мохов, ситуация беспрецедентная, ведь никаких механизмов для контроля граждан, прибывших из стран, упомянутых в указе, нет. "Власти города, чтобы не доводить ситуацию до карантинных мер и введения комендантского часа предупреждают о необходимости соблюдать определенные обязанности, которые предусмотрены законом о санитарном благополучии населения и законом о ЧС. Если гражданин не выполняет распоряжения органов власти, то он может понести ответственность – административную (штраф), принудительное закрытие на карантин по решению суда", — пояснил эксперт.

По словам Мохова, в аэропорту со всех прилетающих граждан дважды берут расписку – одну в самолете, а вторую – на выходе. Их фотографируют, формируется база данных лиц с подробной контактной информацией. "Позже граждан могут обзванивать из медучреждений, спрашивают об их состоянии, приглашают на обследования на коронавирус", — заключил он.