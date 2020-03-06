"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице министерства здравоохранения Республики Татарстан", — уточнили журналистам в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

В оперштабе отметили, что информация о выписке в Казани трех пациентов с коронавирусом была ранее распространена в связи с технической ошибкой.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана сообщили, что трое пациентов с коронавирусом и пятеро других пассажиров-россиян, эвакуированные с Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта, уточнили в региональном ведомстве.

22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, позже этот диагноз был подтвержден российскими медиками.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.