"6 марта в ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что пациенты, поступившие 23 февраля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу министерства здравоохранения Татарстана, выписаны. Министерство здравоохранения Татарстана официально заявляет: пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех восьми человек, находящихся в Казани на карантине, оценивается как стабильное.

Из Японии в Казань авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, позже этот диагноз был подтвержден российскими медиками.

Все восемь эвакуированных проходят двухнедельный карантин в специализированном медучреждении Казани.