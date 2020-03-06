"Выписаны трое граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess", — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, распространенном в пятницу.

22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные с Diamond Princess в Казань соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.