"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве", — говорится в сообщении оперативного штаба в пятницу.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане РФ посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах

По данным штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".

Также отмечается, что был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны после выздоровления, также выписаны трое граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.