В настоящее время заболел 100 291 человек, говорится на сайте.

Умерли более 3,4 тысяч человек, выздоровели – почти 56 тысяч. По оценке ВОЗ, уровень смертности составляет 3,4%.

Всего заболевание зарегистрировано в 94 странах. В пятницу о первом заболевшем на своей территории сообщили Перу, Бутан, Ватикан, Сербия и Камерун.

Для подсчетов Worldometer использует данные ВОЗ, центров по контролю и профилактике заболеваний США, государственного комитета по делам здравоохранения КНР и других ведомств, а также СМИ.