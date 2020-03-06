"COVID-19 — испытание для нашего общества, и мы все учимся и адаптируемся, реагируя на ситуацию с вирусом. Человеческое достоинство и права должны занять центральное место в этой борьбе, и не уйти на второй план", — сказала Бачелет, высказывания которой распространила ее пресс-служба.

Изоляцию, карантин и другие меры по борьбе с распространением вируса необходимо организовывать "в жестком соответствии со стандартами прав человека", добавила она.

Бачелет подчеркнула, что в дополнительной защите нуждаются самые уязвимые слои населения: одинокие пожилые люди, люди с низким достатком и инвалиды.

Доступ к медицинской помощи должен быть у всех, вне зависимости от того, могут ли они за нее заплатить, подчеркнула Бачелет.