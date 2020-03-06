"Итальянский турист в Джайпуре показал положительный результат на коронавирус, также заразилась его жена, а сейчас подтверждены положительные анализы еще 14 итальянцев, с которыми он путешествовал на автобусе. Заболел также водитель", — пишет портал.

Как отмечается, до постановки диагноза туристы находились в изоляции в деревне Чхола. Затем их госпитализировали в больницу в Нью-Дели.

До минувшего вторника в Индии было зафиксировано лишь шесть случаев коронавируса. Трое пациентов в штате Керала вылечились и вернулись в Саудовскую Аравию. Сейчас в стране уже 31 заболевший.

По последним данным, в Италии коронавирусом заражены 3,8 тыс. человек, почти 150 скончались. Эпидемия главным образом охватила север страны – области Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья.