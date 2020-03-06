"Я спросил (у врачей — ИФ): могут идти домой? Могут. Все нормально? Все нормально", — сказал Минниханов в ответ на вопрос, все ли госпитализированные в Казань туристы лайнера покинут инфекционную больницу, когда в выходные истечет срок двухнедельного карантина.

"Они проходят карантин, все необходимые регламенты исполняются. Все пойдут домой. Никакой опасности они не представляют", — добавил глава республики.

По словам пресс-секретаря президента Татарстана Лилии Галимовой, окончательное решение по карантину на основании рекомендации консилиума врачей принимает профильное надзорное ведомство.

22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные с Diamond Princess в Казань соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.