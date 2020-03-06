Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

"В письме мы спрашиваем, распространяются ли требования самоизоляции на две недели (п.3 Указа) только на россиян, посетивших страны, перечисленные в указе, или это требование также относится к иностранным гражданам, приезжающим в Россию? О самоизоляции на две недели в каких средствах размещения в этом случае идет речь: в гостиницах, съемном жилье, медицинских стационарах?", — рассказала Тюрина.

РСТ, по ее словам, просит также опубликовать полный список "неблагополучных" стран и разъяснить сроки действия указа.



"На сайте Роспотребнадзора, который согласно указу должен утвердить полный перечень стран, нет никакого списка. И если действие документа носит бессрочный характер, он фактически парализует международный туризм в столице на всю глубину продажи туров в Москву и за рубеж, то есть чуть ли не до конца года", — добавила представитель союза.

Также РСТ интересует, распространяются ли требования указа на российских и иностранных граждан, следующих транзитом через московский транспортный узел.

"РСТ также интересует, планируют ли власти Москвы какие-то меры оперативной поддержки столичной индустрии туризма и гостеприимства в условиях глубокого кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Например, это могли бы быть налоговые каникулы в части региональных налогов для предприятий туриндустрии, более активное продвижение столичного турпродукта на внутреннем рынке и другие меры", — рассказала Тюрина.

Она добавила, что, по предварительной информации, в комитете по туризму проводятся рабочие встречи с представителями отрасли и обсуждаются меры поддержки.

В Москве на 6 марта подтвержден один случай заражения COVID-19, всего в России новая коронавирусная инфекция была впервые диагностирована или повторно подтверждена российскими специалистами у семи человек.