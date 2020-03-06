Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В тексте указа все "неблагополучные" страны не приводятся, но говорится, что их перечень утверждает управление Роспотребнадзора по Москве.

"В перечень стран, нежелательных для посещения из-за коронавируса, входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на "горячую линию" и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней. Больничный лист курьер привозит на дом в течение двух дней. Самому в больницу ходить не надо. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы все равно обязаны остаться дома на две недели", — сообщили на горячей линии.

Как отмечается в указе Собянина, граждане, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем возвращении, месте и датах пребывания за рубежом, а также оставить контактную информацию.

В документе также перечислены другие меры, связанные с распространением инфекции. Среди них – помощь заболевшим на дому, требование к работодателям обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департаменту здравоохранения предписывается организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

В Москве на 6 марта подтвержден один случай заражения COVID-19, всего в России новая коронавирусная инфекция была впервые диагностирована или повторно подтверждена российскими специалистами у семи человек.