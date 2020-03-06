Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, решение было принято после состоявшегося в пятницу заседания созданного в связи с распространением коронавируса COVID-19 межведомственного координационного совета.

В ходе заседания также было принято решение ввести определенные ограничения для грузинских и иностранных граждан при пересечении границы Грузии.

Согласно принятому решению, граждане Грузии, которые возвращаются из стран, внесенных ВОЗ в список стран высокого риска, будут обязаны пройти интенсивную проверку на погранично-пропускном пункте и 14-дневный карантин.

То же самое касается иностранных граждан, заявили в пресс-службе.

Эти ограничения могут не коснуться гражданина, если он представит на границе справку о пройденной в стране, откуда он прибыл, проверке на коронавирус (COVID-19), отметили в ведомстве.

В Грузии, по последним данным, зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом COVID-19. В двух случаях коронавирус был выявлен у граждан, вернувшихся из Ирана, а семь случаев связаны с поездками в Италию.