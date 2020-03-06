"Туризм – одна из крупнейших отраслей мировой экономики с доходом $5,7 трлн. В мире каждый десятый человек работает в индустрии туризма. И ни один другой сектор экономики не пострадает столь сильно из-за коронавируса. Нынешний кризис может стать худшим со времен теракта 9/11", — говорится в публикации.

Как отмечает CNN, если в последние несколько лет главной проблемой многих европейских стран был овертуризм, то сейчас их экономика страдает от недостатка путешественников. Многие аэропорты, достопримечательности и отели опустели из-за резкого оттока туристов.

"Так, на площади перед Миланским собором сейчас больше голубей, чем туристов. Опустела площадь Святого Петра в Ватикане: туристы отменили в Италии до 90% броней на ближайшие даты. В загруженном аэропорту Гонконга необычайно мало людей, недавно открытый аэропорт Дасин в Пекине пустует", — сообщает портал.

Как пишет CNN, из-за снижения спроса на поездки ряд авиакомпаний сократили рейсы и отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Отели объявили о резком снижении бронирований.

"Во всем мире отменен ряд крупных событий – туристическая выставка ITB в Берлине, спортивные матчи, концерты. В Азии закрыты Диснейленды, несколько дней не работал Лувр. Все больше людей отменяют поездки и предпочитают работать из дома из-за боязни заразиться коронавирусом", — заключает портал.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала ситуацию на мировом туристическом рынке "беспрецедентной" за последние 25 лет и отметила, что кризис затронул все сферы — гостиничный бизнес, транспортный, туристический.