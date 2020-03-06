По данным на 13:01 мск, доллар США вырос по отношению к закрытию четверга на 53,25 копейки — до 68,1525 руб./$1, курс евро при этом достиг 77,03 руб./EUR1, что на 1,13 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее они завершили торги на минимуме более чем за два года. Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи — Россией — неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки. Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

На этом фоне майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:01 МСК подешевели на 2,68% — до $48,65 за баррель. В четверг их цена снизилась на 2,23%, составив на закрытие $49,99 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опускаются на 2,42% — до $44,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на 1,88%, завершив день на отметке $45,9 за баррель.

Кроме того, на все рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, давит общемировой пессимизм, связанный с активным распространением коронавируса за пределами Китая. В Китае ситуация стабилизируется на фоне снижения количества новых заболеваний. По состоянию на утро минувшего четверга, Госкомздрав КНР зарегистрировал за сутки 139 новых случаев заболевания, из них на Хубэй пришлось 134 случая, на Ухань — 131. В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает число новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.