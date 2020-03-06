Последним из восьми новых объектов был возведен центр водных видов спорта.

Специально для Олимпийских игр в Токио, в частности, построили Национальный стадион, в котором 24 июля должна пройти церемония открытия.

Таким образом, отмечает телеканал, все объекты были возведены в японской столице в соответствии с графиком, несмотря на ситуацию вокруг распространения коронавируса COVID-19.

В общей сложности в ходе игр 2020 года в Токио будут задействованы 43 объекта.

Между тем, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Олимпийские игры 2020 года могут быть отменены или перенесены на более поздний срок. Однако в японском правительстве заявляли, что международные соревнования начнутся, как и планировалось, в июле.

Со своей стороны, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отмена игр в Токио в настоящее время не обсуждается.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире составило почти 98 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Более 3,3 тыс. скончались.

На территории Японии выявлено 1054 случая заражения коронавирусом, из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. Летальный исход зафиксирован в 12 случаях.