Кроме того, компания приняла решение в период с 23 марта по 5 апреля сократить общее количество посадочных мест на 4%. Ранее airBaltic объявила о намерении сократить число рейсов между Ригой и Миланом в период с 23 марта по 31 мая.

"Так как прогнозы будущих краткосрочных бронирований не улучшились, мы приняли проактивное решение внести временные изменения в график полетов, чтобы уменьшить расходы и сохранить высокий уровень эффективности", — цитируется в сообщении старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс.

Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан, предоставлена возможность бесплатно переоформить свое бронирование на другую дату или на рейсы в другие ближайшие пункты назначения airBaltic — Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.

В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.

Рейсы airBaltic соединяют прибалтийский регион с 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Во флоте airBaltic 38 самолетов, в том числе 22 лайнера A220-300, четыре Boeing-737 и двенадцать Bombardier Q400Next Gen.