В частности, в диппредставительстве напомнили о том, что с 5 марта мэр города Москвы предписал всем гражданам, прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Италии в Facebook.

Как отметили в дипмиссии, "российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчёркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы".

"Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых лёгких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа", — подчеркнули в посольстве Италии.