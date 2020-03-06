Этот вопрос обсуждался на встрече специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане во главе с вице-премьером Азизом Абдухакимовым.

"Туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем сезоне, который, как ожидается, будет убыточным, а также отменить штрафы для туристов за отказ от авиа- и железнодорожных билетов", — говорится в сообщении Госкомитета.

Кроме того, турфирмы предложили в связи с отменой авиарейсов в страны, где отмечена вспышка коронавируса, увеличить частоту полетов туда, где коронавирус не обнаружен, в частности, в Турцию и Казахстан.

"По итогам заседания принято решение разработать предложения по снижению негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма, в том числе по поддержке отечественных субъектов туризма, и внести их в правительство", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Узбекистан из-за распространения коронавируса временно приостановил авиасообщение с Китаем, Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.

По данным Госкомитета, общее число туристов, посетивших Узбекистан в 2019 году, составило 6,75 млн человек (+35% по сравнению с 2018 годом), в том числе, из соседних стран Центральной Азии — 5,8 млн человек.