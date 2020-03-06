Полеты будут выполняться по субботам. Вылет из Череповца запланирован на 15:30, прибытие в Геленджик в 18:00. Обратный рейс из Геленджика будет осуществляться в 18:50.

На линии будут задействованы воздушные суда Bombardier CRJ200 вместимостью 50 посадочных мест.

Как сообщалось, полеты по маршруту Череповец – Геленджик авиакомпания "Северсталь" выполняла в прошлом году в рамках летнего расписания полетов.

В настоящее время авиасообщения и прямого железнодорожного сообщения между этими пунктами — нет, между городами курсируют только автобусы.