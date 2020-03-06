"На сегодняшний день у нас 534 случаев. Это число выросло и будет расти дальше", — сказал Вилер журналистам в пятницу в Берлине.

Больше всего заразившихся (281 человек) — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, в Баден-Вюртемберге зарегистрирован 91 случай, в Баварии — 79 случаев.

"Мы должны следить и иметь возможность определить каждый единичный случай, организовывать карантин везде, где это возможно. Это нужно для того, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса", — указал Вилер.