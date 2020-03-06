Как сообщает Ростуризм со ссылкой на туроператоров, Крым пользуется популярностью у туристов как на майские праздники, так и на лето. В некоторых компаниях число бронирований выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

"Майские праздники на полуострове активно бронируют гости из обеих столиц, а также городов, с которыми этой весной запускается железнодорожное сообщение. Преимущественно в Крым едут жители регионов, где нет проблем с транспортной логистикой и откуда легче добираться. Это гости из Москвы и Московской области, Петербурга, Екатеринбурга", — заметили в ведомстве.

В Ростуризме добавили, что в этом году много туристов поедут в Севастополь, чтобы посмотреть мероприятия к юбилею Великой Победы, также есть спрос на Южный берег Крыма. В целом в тройке популярных направлений — Севастополь, Ялта и Евпатория.

"Что касается цен, то в этом году средний чек на отдых в Крыму в мае упал на 8,22%. Сейчас заканчиваются скидки по акциям раннего бронирования, поскольку близится высокий сезон", — отметили в ведомстве.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что объем бронирований у туроператоров из-за коронавируса упал на 20-25% — как по зарубежным, так и по российским направлениям.

"У некоторых туроператоров сейчас есть падение продаж Крыма, но в пределах 10%. Это не обязательно связано с коронавирусом или какой-то геополитической ситуацией, поскольку колебания в пределах 10% могут быть и в достаточно стабильное время. Часто в марте происходит снижение продаж после зимнего всплеска, а потом опять повышение спроса. Следующая волна активного бронирования ожидается в мае", — заключили в Ростуризме.