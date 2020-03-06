"Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду", — говорится в сообщении зоосада в Facebook в пятницу.

В нем отмечается, что "условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное".

В рамках праздника посетителей поздравит панда Диндин. "В 12 часов она выйдет на волшебную полянку в вольере. Панда будет гулять среди красочных декоративных цветов и ледяных грибов, собирая вкусные угощения. Также Диндин получит особый цветочек, который лично раскрасил ее сосед — самец панды Жуи", — говорится в сообщении.

В 14 часов начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14:30 — амурского тигра Мартина. С 16 до 17 часов свои любимые лакомства получит семья рысей Гайки и Чипа, пума Габриэль, снежный барс Аннет и звезда этого дня — амурский леопард Мизер.

"Март — это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день — надев их расцветку", — сказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.