"Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля 2020 года, можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) без сборов с доплатой до доступного тарифа", — говорится в сообщении компании.

Предложение действует на всех рейсах без ограничений по дате перелета и для любых тарифов, даже "невозвратных".

В случае возврата билетов, приобретенных в этот период, будет взиматься сбор за операцию в размере 1 тыс. рублей за каждый билет.

Ранее сообщалось, что S7 предоставила возможность вернуть билеты на все рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля вне зависимости от тарифа. Предложение доступно без ограничений по дате перелета. В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ — 1 тыс. руб., для международных рейсов — в зависимости от актуального курса валют.

Кроме того, услугу возврата билетов на все свои рейсы вводит авиакомпания "Победа", стоимость опции — 499 рублей.