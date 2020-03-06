"Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте "Победы" доступна новая услуга — возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс", — отметил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба.

Услуга возврата позволит отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета.

До этого на сайте перевозчика были доступны возвратные билеты только по самому высокому тарифу.

Накануне сообщалось, что S7 предоставила возможность вернуть билеты на все рейсы авиакомпании, купленные с 5 марта по 10 апреля вне зависимости от тарифа. Предложение доступно без ограничений по дате перелета. В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ — 1 тыс. руб., для международных рейсов "размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют", уточняла S7.