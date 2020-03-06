Из общего числа больных 80,409 тыс. приходилось на материковый Китай, В других странах мира число инфицированных выросло в течение дня до 16,972 тыс., увеличившись за сутки на 2,345 тыс. случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 6,088 тыс. больных, скончались 40 человек, в Италии — 3,858 тыс., скончались 148, в Иране — 3,513 тыс., скончались 107.

Более 1000 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, зарегистрированы в Японии (1,036 тыс., скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Всего в мире по состоянию на вечер четверга зафиксировано 3,348 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 336 человек.