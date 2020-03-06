«В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», — говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Ведомство также обращает внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Хоккайдо — самый скверный остров японского архипелага. Число зафиксированных случаев заражения на Хоккайдо приближается к 80, три человека умерли. Всего в Японии коронавирусом заразились почти тысяча человек.