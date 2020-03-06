С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,042 тыс. человек, зарегистрировано 80,552 тыс. случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 29 человек (23 — в административном центре провинции городе Ухане), один — в провинции Хайнань.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 2,931 тыс. человек, заболели 67,592 тыс. (в Ухане — 49,797 тыс.). По состоянию на утро пятницы, почти 42 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Ведомство обратило внимание, что из общего числа новых случаев заболевания в стране 16 приходится на прибывших из-за рубежа: 11 таких больных выявлено в провинции Ганьсу, четыре — в Пекине и один — в Шанхае. Всего насчитывается 36 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 23,8 тыс. человек, состояние 5,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 53,7 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 158 случаев заболевания: в Гонконге — 104 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао — 10, на Тайване — 44 (один случай смерти).

Китайская экономическая газета "Цзинцзи жибао" в пятницу написала, что, наряду с восстановлением в полном объеме производственной деятельности в стране, важной задачей является нормализация ситуации во внешней торговле.

"Необходимо стремиться к эффективной активизации внутренней и внешней торговли. Следует стабилизировать внешнеторговую деятельность, обеспечить работу внешнеторговой цепочки, всех цепочек поставок, стабилизировать международную долю рынка, развивать диверсифицированный международный рынок; активно помогать иностранным компаниям решать трудности в области восстановления производства, продолжать оптимизировать бизнес-среду, повышать степень доверия к иностранным долгосрочным инвестициям и операциям", — подчеркнуло издание.