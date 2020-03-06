В результате города и регионы, для которых ежегодные мероприятия являются важным источником выручки, в этом году лишатся дохода в десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Негативные последствия отмены выставок и конференций ощущают на себе не только организаторы, которым предстоит вернуть взносы несостоявшимся участникам, но и владельцы магазинов, отелей и ресторанов.

Те, кто все же решился провести мероприятие, столкнулись с жалобами участников на очень низкую посещаемость и требованиями о выплате компенсаций. Они также вынуждены принимать различные меры для минимизации рисков заражения коронавирусом, среди которых, например, рекомендация участникам избегать рукопожатий.

Организаторы ежегодного фестиваля представителей кино- и музыкальной индустрии South by Southwest, который должен пройти в Остине (штат Техас) с 13 по 22 марта, пока не отказались от его проведения, несмотря на то, что Apple, Netflix, а также Facebook и Twitter уже отозвали заявки на участие.

Мэр Остина Стив Адлер заявил, однако, что вопрос о том, стоит ли проводить мероприятие, обсуждается по несколько раз в день.

Ранее Google сообщила, что в этом году не будет проводить конференцию для разработчиков — ключевое для компании ежегодное мероприятие, запланированное на май, из-за риска распространения коронавируса.

В Швейцарии был отменен Женевский автосалон, который должен был стартовать 5 марта, поскольку правительство страны ввело запрет на проведение мероприятий с присутствием более 1 тыс. человек. Женевский автосалон ежегодно привлекает порядка 500 тыс. посетителей, и, по оценкам организаторов, его проведение принесло бы экономике страны $209-261 млн.

"Помимо периодов Первой и Второй мировой войны автосалон не отменялся никогда с 1904 года", — сообщил его управляющий директор Оливье Рих.

Организаторы Всемирного мобильного конгресса отказались от проведения крупнейшего для Барселоны мероприятия года после того, как ряд крупных компаний, в том числе AT&T Inc. и Deutsche Telekom AG, заявили, что не будут участвовать в нем. Организаторы оценивали потенциальный доход для экономики региона от проведения мероприятия в $546 млн, рассчитывая, что оно создаст более 14 тыс. временных рабочих мест.

Некоторые конференции были перенесены на более позднее время в этом году. Так, Конференция разработчиков компьютерных игр в Сан-Франциско, которая должна начаться 16 марта, была перенесена на лето после отказа от участия в ней ключевых компаний, включая Epic Games. В прошлом году это мероприятие собрало 29 тыс. человек.

Организаторы крупнейшей в мире выставки натуральных и органических продуктов питания Natural Products Expo West в Анахайме (Калифорния) также объявили о ее переносе на лето. Некоторые из крупных производителей продуктов, в том числе Nestle и Unilever, отозвали заявки на участие, а ритейлеры, включая Costco Wholesale и Whole Foods, посчитали, что число покупателей будет недостаточным. В связи с этим десятки брендов подписали петицию к организаторам перенести мероприятие и компенсировать им расходы.

Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek в Хьюстоне будет отменена в этом году впервые с начала ее проведения в 1983 году, сообщила IHS Markit, являющаяся ее организатором.

IHS Markit оценивает потерянную выручку в результате отмены CERAWeek и других мероприятий из-за коронавируса в $50 млн.