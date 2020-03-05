"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

"Выражаем надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами", — добавил Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров заявил, что Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта. "В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня,и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня", — сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. "В этом процессе Турция держит за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами", — сказал Эрдоган.

Он пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", — отметил президент Турции.

Эрдоган возложил на сирийскую сторону ответственность за обострение ситуации в Идлибе и заявил, что не позволит разрушить добрые отношения между Москвой и Анкарой.

"Мы не позволим силам режима повредить наши отношения с Россией", — сказал Эрдоган.

Лидеры провели за столом переговоров почти шесть часов, сначала Путин и Эрдоган общались "с глазу на глаз" три часа, затем к ним присоединились члены делегаций. В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле на переговорах, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

В начале встречи Путин подчеркнул, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что это потребовало прямого личного разговора двух президентов. Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по итогам встречи облегчит ситуацию в этой сирийской провинции.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, где идут ожесточенные бои между сирийской армией и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил. 2 марта Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с Путиным согласовать прекращения огня в Идлибе. "Мы оценим развитие обстановки в Идлибе с российским президентом Владимиром Путиным. Я надеюсь, что мы сможем содействовать прекращению огня и принять другие меры, чтобы решить проблему", — сказал Эрдоган.

Ранее в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция остается номером один по числу бронирований у российских туроператоров, несмотря на появившиеся ранее опасения закрытия направления из-за проблем в отношениях между Турцией и РФ.