"Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте мэрии Москвы в четверг.

Указ мэра Москвы обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09.

При появлении новых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

В указе мэра Москвы граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Все работодатели Москвы обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Собянин поручил Департаменту здравоохранения Москвы организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

Указом мэра Москвы вице-мэру по вопросам градостроительной политике и строительству Андрею Бочкареву поручено проработать вопрос создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Собянин также распорядился перевести в круглосуточный режим работы штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции.

Мэр Москвы взял на личный контроль ситуацию с введением режима повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.

При этом Собянин на своем сайте отметил, что в Москве удалось избежать массового распространения коронавирусной инфекции благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства столицы. "Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная", — написал Собянин.

Он пообещал подробно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.