"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", — заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов, чьи слова передал журналистам его представитель.

ПМЭФ — крупнейшее мероприятие российской экономической повестки, в нем традиционно принимает участие президент страны. Аналогичное "премьерское" мероприятие, февральский форум в Сочи, также был отменен из рисков, связанных с коронавирусом. Тогда, правда, была использована формулировка "перенос", сейчас же речь сразу идет именно об отмене мероприятия.

ПМЭФ-2020 должен был пройти 3-6 июня.