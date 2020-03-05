"14 марта музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в России, местом его проведения станет концертная площадка WOW Арена более чем на 3 тыс. зрителей, расположенная в игорной зоне Курорта Красная Поляна", — рассказали в компании.



Как отметили в НАО "Красная Поляна", в рамках шоу запланировано выступление популярных российских исполнителей: Григория Лепса, Сергея Лазарева, Егора Крида, CYGO и других. Ведущими фестиваля станут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Фото: Курорт Красная Поляна

"Фестиваль предлагает зрителям возможность совместить посещение музыкального события с отдыхом в горах. Курорт располагает тридцатью километрами горнолыжных трасс, пунктами проката, службой инструкторов, сноупарками, а также ресторанами и спа-центрами après ski", — пояснили в пресс-службе Курорта Красная Поляна.



Билеты можно приобрести на официальном сайте курорта.



По словам директора по стратегическому развитию НАО "Красная Поляна" Ольги Филипенковой, музыкальный фестиваль порадует всех гостей курорта. "Мы рады принять у себя знаменитый фестиваль и с нетерпением ждем прихода "ЖАРЫ" в снежные горы", — подчеркнула она.

Фото: Курорт Красная Поляна

Музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 2016 года по всему миру. В 2019 году он впервые состоялся в Дубае, а в 2020 году пройдет в Сочи, Монте-Карло, Германии (Дюссельдорф), Азербайджане, Турции.