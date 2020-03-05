Как сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова, в четверг губернатор в рамках рабочего визита обсудил с общественностью преображение главной городской площади.

"Центральная площадь после реконструкции воспроизведет исторический облик города, который во времена XV-XVI веков был крупнейшим торговым центром России", — цитирует Кувшинникова пресс-служба.

В сообщении отмечается, что, помимо выделенных в рамках федерального гранта 40 млн рублей, для полного и качественного выполнения работ необходимы дополнительные вложения — еще 13,8 млн.

По словам главы Устюженского района Игоря Петрова, в рамках реконструкции на площади будет установлен памятник "Ревизору".

"Мы уже приступили к вырубке кустарника. Создадим площадку, затем поставим памятник "Ревизору", про которого писал Николай Васильевич Гоголь. Это наша история, и мы хотим её увековечить. Также поставим фонтан, для Устюжны это новинка; музей под открытым небом, где разместим витражи с коллекциями из нашего музея, и, конечно, организуем зону отдыха. Все это сделаем уже в этом году", — отметил Петров.

В 2019 году проект "Реновация Торговой площади" был представлен в Минстрой РФ для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Провинциальный Эрмитаж". В итоге Устюжна вошла в число 80 победителей из 330 заявленных и получила федеральные средства на ремонт здания музея и благоустройства прилегающей территории.