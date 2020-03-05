"Ваучеры на 1000 бат смогут получить пять миллионов местных жителей через мобильное приложение Pao Tang от банка Krungthai. Сумму можно будет потратить на покупку туристических услуг за пределами родной провинции. Условие – провести в путешествии хотя бы одну ночь", — пишет портал.

Цель акции – стимулировать туристов потратить $25 млрд бат для поддержания экономики и таким образом смягчить последствия эпидемии коронавируса. Из-за эпидемии коронавируса Таиланд потерял много иностранных туристов – в первую очередь, из Китая.

"В правительстве выразили надежду, что эпидемия пойдет на спад в конце апреля, когда в стране празднуют Сонгкран. А полностью вспышка коронавируса будет взята под контроль в июне", — отмечает портал.

Таиланд за прошлый год посетили более 39 млн иностранных туристов, но из-за эпидемии коронавируса страна может потерять до 5 млн гостей и не досчитается $8 млрд дохода от туризма.