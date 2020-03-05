В отчете, поданном авиаперевозчиком в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что квартальная выручка в расчете на единицу воздушной перевозки, как ожидается, изменится в диапазоне от минус 2% до плюс 1%. Ранее прогнозировался рост показателя на 3,5-5,5%.

В последние дни произошло "значительное снижение" спроса со стороны покупателей, а также выросло число отмененных поездок из-за опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа, отмечает Southwest. Ожидается, что эти тенденции сохранятся в течение всего этого месяца, что приведет к сокращению выручки за первый квартал на $200-300 млн.

Тем не менее, по оценкам компании, снижение расходов в первом квартале частично нивелирует отрицательное влияние COVID-19.

Southwest рассчитывает, что квартальные расходы на авиатопливо составят $1,90-2,00 за галлон вместо ожидавшихся ранее $2,05-2,15 за галлон.

Кроме того, теперь компания прогнозирует увеличение затрат на единицу воздушной перевозки на 5-7%, а не на 6-8%, как ожидалось прежде, что обусловлено, в частности, более благоприятными погодными условиями.