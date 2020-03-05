Кроме того, по данным СМИ, Минздрав также сообщил о закрытии церквей и паломнических мест в Вифлееме на две недели в связи с распространением коронавируса.

В частности, закрывается церковь Рождества Христова, построенная на месте, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос.

Ранее в четверг палестинские СМИ сообщали, что на Западном берегу выявлены четыре первых случая с подозрением на заражение коронавирусом нового типа (COVID-19). Отмечается, что симптомы у этих пациентов обнаружены после их пребывания в гостинице в городе Бейт-Джала близ Вифлеема. На данный момент ожидаются результаты анализов на наличие у них "уханьского" вируса.

Сотрудники гостиницы помещены в домашний карантин.

Как сообщают представители палестинской администрации, в прошлом месяце гостиницу в Бейт-Джале посетила группа южнокорейских туристов, у некоторых из них позднее выявили коронавирус.