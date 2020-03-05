Законопроект (864169-7) предусматривает проведение обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в ответственных за сферу туризма органах власти субъектов РФ и специальных межрегиональных аттестационных комиссиях. Они обязываются раз в пять лет проходить переаттестацию в регионе, где планируют работать.

Кроме того, предлагается разрешить прохождение аттестации исключительно гражданам РФ при отсутствии соответствующих международных соглашений. Также законопроектом запрещается работать проводниками имеющим судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

От аттестации освобождаются экскурсоводы религиозных организаций и работающие "в целях, не связанных с получением дохода", а также сотрудники туристических объектов.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин оценил существующий в России рынок профессиональных экскурсоводов и гидов примерно в 8 тысяч человек, инструкторов-проводников — в 2 тысячи. По его словам, большинство специалистов уже подходят по предлагаемым квалификационным требованиям и не потребуют переобучения.

"Им достаточно будет либо пройти дополнительные курсы по освоению местной специфики, либо просто аттестацию с аттестационной комиссией", — сказал Галкин на заседании комитета.