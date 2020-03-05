"В 2019 году на Ставрополье ликвидировали 25 свалок. В рамках федерального проекта "Чистая страна" в крае в 2020-2021 годах предусмотрена ликвидация крупных закрытых свалок в городах Кавказских Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Железноводске рекультивации подлежит свалка площадью 4,6 га, в Пятигорске — площадью 13,8 га, в Лермонтове — 4,4 га.

После того, как свалки ликвидируют в городах-курортах, работы начнутся в Нефтекумске. В этом городе в 2023 году намерены избавиться от свалки площадью 3,8 га.

Всего, по данным регионального кадастра отходов, в крае числится 291 свалка и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) общей площадью более 1 тыс. га, накоплено отходов более 16,5 млн тонн.