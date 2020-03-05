"Как при гриппе и других инфекциях дыхательных путей, защититься он нового коронавируса поможет соблюдение "этикета" при кашле и чихании, а также дистанция от заболевшего (1-2 метра). Также следует отказаться от рукопожатий", — утверждает институт.

По свидетельству корреспондента "Интерфакса", очень многие в Берлине стараются эти рекомендации соблюдать и руки друг другу больше не жмут.

Что же касается защитных масок, то носить их рекомендуют не тем, кто боится заболеть, а тем, кто уже заразился: болеющим гриппом или простудой целесообразно носить маску, чтобы не заразить других, поскольку вирус распространяется воздушно-капельным путем.

"Напротив, нет достаточных свидетельств того, что ношение маски здоровым человеком существенно снижает риск заболеть. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ношение маски в ситуациях, в которых это не рекомендовано, может дать неверное ощущение безопасности и от этого меньше внимания будет уделяться основным мерам гигиены, таким, как основательное мытье рук", — утверждают врачи.

Тем не менее, на улицах Берлина люди в медицинских масках встречаются достаточно часто.

Минздрав ФРГ напоминает, что инкубационный период нового вируса может составлять до 14 дней, в среднем ВОЗ говорит о 5-6 днях. Симптомами коронавируса могут быть повышенная температура, сухой кашель и слабость. В Китае у ряда пациентов наблюдались проблемы с дыханием, боль в горле, головная боль, боли в суставах и озноб, также симптомами могут быть заложенный нос, тошнота и диарея.

Вирус, по данным специалистов, в четырех из пяти случаев протекает как простуда, но для некоторых граждан может представлять опасность.

"Наиболее высокий риск тяжелого протекания заболевания и смерти, по данным из Китая, существует для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Большинство смертельных случаев в Китае были зафиксированы у людей старше 80 лет, мужчин вирус поражает чаще, чем женщин", — указывает Минздрав ФРГ.

По состоянию на утро четверга в Германии зафиксировано 349 случаев заражения вирусом, больше всего случаев заражения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где проходили карнавалы.