На сайте зоосада в четверг появились фотографии новой обитательницы. На ней запечатлен верблюжонок с густой серой шерстью, который лежит под навесом на подстилке из сена, а рядом стоят новоиспеченные родители.

"Наша юная питомица кормится маминым молоком. Интерес к взрослой пище она проявит не раньше, чем через 2-3 месяца. Самира охраняет её, постоянно подходит и проверяет, всё ли в порядке", — пишут сотрудники зоопарка.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Имя малышке пока не дали.

По данным зоопарка, беременность у верблюдов, как и у всех крупных копытных животных, длится довольно долго: 12-14 месяцев. Появившись на свет, верблюжонок первое время лежит, а спустя 10-12 часов начинает подниматься на ноги. Средний вес новорожденных — около 40 кг.