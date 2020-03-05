"Принимая во внимание здоровье и безопасность гостей и членов экипажа, а также жителей портовых городов и пунктов назначения круизных лайнеров по всему миру, CLIA ужесточает меры досмотра пассажиров перед посадкой на суда в связи с эпидемией коронавируса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

Как отметили в CLIA, среди важных изменений – запрет на посадку на лайнер пассажиров, которые в течении двух недель перед круизом побывали в Южной Корее, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао) или в муниципалитетах Италии, находящихся на карантине. То же самое касается гостей, которые путешествовали транзитом через эти страны.

Также предполагается проведение скрининга на коронавирус всех пассажиров круизов, которые в течение 14 дней до поездки посещали страны (включая транзит), перечисленные на сайте Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США (CDC) – Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию.

"Скрининг на коронавирус включает измерение температуры, опрос пассажиров на наличие симптомов вируса – лихорадки, кашля и затрудненного дыхания в течение двух недель перед запланированным круизом", — поясняет ассоциация.

CLIA сообщает, что в посадке на лайнер будут отказывать всем лицам, которые в течение 14 дней до круиза контактировали с зараженными коронавирусом. Запрет распространяется и на тех, кто оказывал помощь людям с подозрением на COVID-19 или в настоящее время сам находится под медицинским наблюдением из-за коронавируса (на карантине).

"Предпосадочный медицинский скрининг на коронавирус должен проводиться на всех круизных лайнерах компаний, которые входят в CLIA, чтобы выявить симптомы заболевания на ранней стадии и оказать немедленную помощь лицам с подозрением на COVID-19", — отметили в ассоциации.

Кроме того, в CLIA подчеркнули, что принятые меры куда эффективнее, нежели запрет круизов. "Принимая строгие меры, руководствуясь рекомендациями Минздравов разных стран члены ассоциации вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не считают оправданным прекращение круизных путешествий в связи с эпидемией", — заключили в организации.

CLIA была основана в 1975 году, это крупнейшее в мире объединение круизных операторов. Среди ее членов – крупнейшие компании Costa Cruises, MSC Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises и другие.