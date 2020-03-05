"Мы слышим о том, что происходит: здесь заболели, там заболели. Всё равно люди подвержены этим панически настроениям. Мы сегодня уже видим снижающийся поток туристов в Москву и снижающийся поток по самим ресторанам. Дальше нас пугает одна проблема, которая может возникнуть: конец года, нам необходимо платить налоги, зарплату сотрудникам, у нас есть обязательства перед поставщиками — чтобы не получилась ситуация, как финансовый кризис 1998 или 2008 года", — заявил в четверг на видеоконференции в четверг президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

При этом он посетовал, что предъявляемые к ресторанам санитарные требования излишне строги и трудно выполнимы. Например, посетителей могут отпугнуть официанты в масках. "В нашей культуре в маске ходит человек, который болеет. Я не представляю, как можно прийти в ресторан, увидеть официанта в маске, а если ещё и в перчатках — я думаю, все наши гости просто убегут", — сказал Бухаров.

Он также отметил, что регулярное проветривание в ресторанах невыгодно для их владельцев. "Тебе говорят: проветривание должно быть каждый час по пять минут, обязательно. Это строго надо исполнять, потому что за неисполнение могут быть предъявлены штрафные санкции. Я не понимаю, как в момент, когда сидит полный зал, ты должен открыть все двери и окна, чтобы проветрить. Я думаю, что народ сразу разбежится. Поэтому мы за разумность каких-то вещей и против такой вот паники", — добавил президент федерации.

"Все рекомендации Роспотребнадзора повторяют те санитарные правила, которые нам необходимо выполнять. У нас более жёсткие требования в связи коронавирусом, но требования, которые предписывает Роспотребнадзор, приводят в недоумение", — заявил Бухаров.

Принявший участие в пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Сергей Миронов сообщил о снижении на треть выручки ресторанов. "Февраль-март, начало апреля для ресторанов — это высокий сезон. Паника, которая, по сути, ни на чем не основана, все это очень серьёзно подкосила. Если сначала был спад в ресторанах восточной кухни, где люди боялись встретить китайцев, следующая волна отразилась на детских ресторанах, детские дни рождения и праздники стали отменяться, хотя предпосылок нет, коронавируса у нас нет сегодня. Сейчас докатилось и до остальных ресторанов: спад сейчас уже в районе 30% от ранее прогнозируемой выручки, и этот спад набирает обороты", — сказал Миронов.