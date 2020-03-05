Как отмечается, визу можно будет оформить онлайн или через консульства Египта по всему миру. Приоритет при рассмотрении заявлений будет отдаваться тем, у кого уже есть виза Шенгена, Великобритании и США. По пятилетней визе можно будет находиться в стране до 90 дней в каждую из поездок.

Сейчас однократную визу в Египет можно получить онлайн за $25, она позволяет находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы – $60, максимальный срок пребывания также ограничен месяцем. Для оформления необходимо предоставить паспорт со сроком действия не менее полугода с даты выдачи визы, бронирование отеля, маршрут поездки.

Кроме того, визовый штамп можно получить в аэропорту.

"Новая мера властей направлена на привлечение в Египет туристов со всего мира. Доходы туристического сектора страны в периоде 2018/2019 выросли на 28% по сравнению с предыдущим финансовым годом и составили $12,2 млрд", — пишет портал.