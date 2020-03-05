Учредитель нового АНО – Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), был советником Стржалковского в Ростуризме.

В качестве основного вида деятельности "Атмосфера" при регистрации указала "предоставление консультационных услуг в области экологии".

"Приоритетная деятельность компании — это решение оргвопросов на тему экологии. Вот этим организация и будет заниматься. Конкретные приоритеты компании будут определяться после того, как она будет зарегистрирована, и мы получим регистрационные документы", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" Канторович.

По его словам, задачи, которые предстоит решить на своем посту Стржалковскому, будут определены после заседания правления АНО "Атмосфера".

"Владимир Стржалковский – один из лучших менеджеров страны. Когда мы проведем оргмероприятия на заседании правления, мы определим перечень задач, которые будут стоять перед генеральным директором. Пока об этом говорить преждевременно, мы должны получить документы из Минюста. Когда это произойдет, я не знаю. Может быть, через две недели", — пояснил Канторович.

Стржалковский родился в 1954 г. в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером НИИ командных приборов. С 1980 г. — сотрудник Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в 1991 г. уволился в звании подполковника. Один из основателей турфирмы "Нева", которой руководил с 1991 по 1999 год. В 1999-2000 гг. — замминистра РФ по физкультуре, спорту и туризму, в 2000-2004 гг. — замминистра экономического развития и торговли, курировал туризм. С 2004 г. возглавлял Ростуризм, а в 2008-2012 гг. был гендиректором ГМК "Норильский никель". Последняя должность Стржалковского до "Атмосферы" – председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" (2016-2019 гг.).