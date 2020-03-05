"У 21 из 24 возвратившихся — положительные результаты (на наличие коронавируса — ИФ)", — заявил представитель Минздрава Сотирис Циодрас.

Таким образом, количество инфицированных в стране достигло 31.

Коронавирус выявлен уже более чем в 80 странах.

По состоянию на 5 марта число зараженных превысило 96 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 3,3 тыс. случаях.

Больше всего случаев в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек. В Израиле заражение выявлено у 15 человек, тысячи находятся на карантине.